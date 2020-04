Centro Covid19 al “Giannettasio”: ecco come sarà strutturato il reparto

Sarà dislocato su due piani con 16 posti letto dedicati all’area intensiva (compresa la Tac) e 20 posti tra osservazione e riabilitazione

Lo avevamo annunciato più o meno un mese fa, oggi il piano di insediare nel cuore del presidio “Giannettasio” dello spoke di Corigliano-Rossano un centro Covid-19 inizia a materializzarsi (leggi anche CORONAVIRUS, ECCO IL “PIANO DI GUERRA”: IL GIANNETTASIO SARÀ UN FORTINO). Gli indicatori prevalenti che parlano di un’imminente attivazione del speciale reparto per il trattamento di paziente affetti da coronavirus sono due: l’installazione di una nuova Tac dedicata (leggi anche Al “Giannettasio” arriva la TAC per refertare i pazienti Covid) i cui lavori sono iniziati stamani e, da ultimo, la delibera con la quale il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Zuccatelli, proprio stamani, ha rimodulato l’attività ospedaliera del nosocomio di Rossano.

Una rimodulazione che non prevede, ovviamente, l’installazione del solo reparto Covid-19, che avrà 36 posti letto, ma che comprende una rimodulazione un po’ più complessa dell’intero presidio. Intanto vi è da registrare che al quarto piano dell’ospedale da ormai qualche giorno è nuovamente operativa l’unità operativa complessa di Cardiologia. E questa è già un’ottima notizia, in un momento in cui la sanità – soprattutto nella Sibaritide – ha necessità di dare risposte.

L’area Covid sarà suddivisa su due piani. Al primo piano sarà insediata l’area intensiva dove è in fase di installazione la nuova Tac-Covid. I pazienti affetti da coronavirus faranno ingresso dal Pronto soccorso, tramite tenda pre-triage e attraverso corridoio di isolamento raggiungeranno il primo piano. Qui saranno installati 10 posti di terapia subintensiva e 6 posti di terapia intensiva. Al quinto piano, invece, nell’area che fino a qualche giorno fa era occupata dall’archivio ospedaliero (trasferito nello stabile dell’ex ospedale a Rossano centro storico) saranno installati 10 posti di pneumologia e altri 10 posti di riabilitazione cardio-respiratoria. A dirigere il reparto speciale sarà il dottor Giampaolo Malomo, già responsabile del reparto di Pneumologia territoriale dell’Asp di Cosenza.

Inoltre, sono in corso all’interno dell’ospedale i lavori per la tracciatura dei gas medicali.

Ma le novità non potrebbero finire qui. È al vaglio dell’Azienda sanitaria, che in queste ore sta già predisponendo il piano organizzativo, la messa in opera dei lavori di adeguamento e restyling di un’ala del secondo piano, dove insistono le sale operatorie, per il futuro trasferimento del reparto di Cardiologia e Terapia intensiva che a quel punto, considerata la contiguità con il blocco operatorio, potrebbe sperare di poter attivare anche i nuovi posti di emodinamica, di cui al momento l’unità operativa complessa è sguarnita.

Marco Lefosse

