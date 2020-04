Al “Giannettasio” arriva la TAC per refertare i pazienti Covid

Sarebbe stata la Santelli in persona a chiedere l’acquisto del nuovo strumento nonostante le resistenze dell’Asp e di alcuni dirigenti medici

Sarà disponibile dal prossimo fine settimana all’interno del presidio “Giannttasio” di Rossano il nuovo strumento medicale per la tomografia assiale computerizzata (TAC) dedicato ai pazienti affetti da coronavirus. Questo significa che, dopo tanti stenti, anche lo spoke di Corigliano-Rossano avrà – finalmente – il suo percorso Covid. Non si sa, però, se questo sarà il preludio anche per l’attivazione di un vero e proprio centro Covid nel presidio ospedaliero della Sibaritide.

L’ordine di acquisto arriva direttamente dal Dipartimento regionale della Sanità, guidato da Antonio Belcastro, e su indicazione diretta del presidente Jole Santelli. E questo perché – da quanto se n’è saputo per le vie traverse – l’acquisto della nuova Tac, specifica per le diagnosi di coronavirus, ha avuto una trafila al quanto tormentata. Con una serie di ripensamenti da parte dell’Azienda sanitaria ed il veto di qualche dirigente ospedaliero.

Alla fine c’è voluta la determinazione della Governatrice che ha rotto ogni indugio e proprio stamani ha chiesto il perfezionamento delle procedure di acquisto. Questa Tac, come dicevamo, sarà posta lungo il percorso Covid esclusivo e non interferirà con l’attività ordinaria che può proseguire senza necessità di sanificazione. I lavori di predisposizione del sito inizieranno già da domani.

mar.lef.

