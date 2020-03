CORONAVIRUS, ECCO IL “PIANO DI GUERRA”: IL GIANNETTASIO SARÀ UN FORTINO

Questa la proposta: l’epicentro ospedaliero per far fronte all’emergenza nella Sibaritide èlo spoke di Corigliano-Rossano. Ecco tutti i numeri ed il dettaglio degli interventi previsti

Pronto il grande piano di emergenza per far fronte ad un’eventuale avanzata dirompente del virus Covid-19 anche nella Sibaritide. L’epicentro sarà lo spoke di Corigliano-Rossano. E l’intenzione, al momento, è quella di sfruttare al massimo tutti i locali del presidio ospedalierio “Giannettasio” (logisticamente più adatto alle situazioni di emergenza) dove nei piani dei tecnici c’è la creazione di un vero e proprio fortino sanitario. La proposta è da stanotte sul tavolo del commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Zuccatelli, per l’approvazione definitiva e la successiva attuazione che potrebbe concretizzarsi nell’arco di poco meno di sette giorni.

Ecco cosa prevede il piano di guerra contro l’avanzata del Coronavirus nella Sibaritide

Partiamo dai numeri. Sulla cartina strategica ci sono ben 12 posti di terapia intensiva allestiti per il supporto ai casi più gravi e con la possibilità di essere intubati. Ci sono ancora 10 post di terapia sub intensiva attrezzati per la ventilazione meccanica dei casi critici e 30 posti di degenza terapica di isolamento per i casi critici ma meno gravi che hanno bisogno di assistenza ospedaliera. Per questo è stato individuato l’intero quinto piano del “Giannettasio”, luogo idoneo ad ospitare la fase acuta complessa e dove già opera l’essenziale reparto di Rianimazione ed il laboratorio analisi.

Questo quadro tecnico verrà completato con l’impiego di nuovo personale sanitario. Non c’è ancora certezza sui numeri ma dovrebbero essere impiegate 8 nuove unità mediche (perlopiù Pneumologi) e una ventina tra nuovi infermieri e operatori socio-sanitari.

Come si completerà il fortino del “Giannettasio

È stata chiesta al comune di Corigliano-Rossano la disponibilità di utilizzo dei locali della ex delegazione comunale di Piazza Montalti (appena fuori la recinzione del presidio ospedaliero rossanese) per ospitare la centrale operativa del 118 SUEM e lo sportello del consultorio sociale che al momento sono ospitati nella “palazzina” esterna al presidio, dove a sua volta sarà trasferito l’intero blocco della direzione sanitaria. Questo per consentire di sgombrare il sesto piano del nosocomio, dove saranno invece installati i laboratori attualmente operativi al quinto piano (come quello di oculistica). Il quale – come detto pocanzi – diventerà, nel concreto, un’area ad accesso limitato proprio perché destinato alla degenza dei contagiati.

Pronto anche il reparto di Cardiologia

L’emergenza sanitaria in atto, in realtà, ha sbloccato e anche velocizzato alcune questioni che da tempo erano in bilico. Come quella del reparto di Cardiologia e terapia intensiva. È iniziato stamani, infatti, il trasloco delle strumentazioni medicali dal primo a quarto piano. Le operazioni potrebbero essere concluse entro il prossimo sabato 14 marzo e l’unità operativa potrebbe regolarmente riaprire già tra martedì e mercoledì prossimi. Lo stato di emergenza, inoltre, potrebbe (ma questa rimane una soluzione ancora del tutto potenziale) accelerare anche la fase di insediamento all’interno dell’U.O. di Cardiologia dell’unità coronarica, attualmente assente.

Gli ospedali periferici

In questi giorni si sta facendo molta pressione sulla Regione affinché vengano riaperti gli ospedali periferici di Trebisacce e Cariati, soppressi quasi 10 anni fa, per effetto del Piano di Rientro dal debito sanitario imposto dalla Regione Calabria. Per il momento l’ipotesi di mettere in funzione i due nosocomi (nonostante per Trebisacce ci siano già due sentenza del Consiglio di Stato che ne abbiano decreto la riapertura) è scartata. Non c’è tempo per rimettere a posto i locali e renderli idonei a reggere il contraccolpo dell’emergenza ma nulla esclude che possano essere utilizzati come luoghi di degenze per le quarantene controllate. Ecco perché si sta cercando in tutti i modi di massimizzare i tempi e ottimizzare le risorse esistenti.

Quella contro il Coronavirus è una guerra che bisogna vincere

È sicuramente una guerra quella contro il Coronavirus e, si sa, nelle guerre non esistono vincoli se non quello di lavorare contro il tempo – senza badare a spese – per la sopravvivenza e per la vittoria finale. Ecco perché non esistono decreti che tengano di fronte a questa emergenza. La presidente Santelli, così come anche il governo centrale, in questo sono stati molto chiari. C’è solo un imperativo: fare tutto il necessario e farlo in tempi e modi tali da non farsi trovare ulteriormente impreparati.

di Marco Lefosse

