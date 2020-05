La Maggioranza si difende e controbatte: «Promenzio fa quasi tenerezza»

Non si è fatta attendere la riposta della maggioranza alle dichiarazioni di questa mattina del gruppo consiliare Civico e Popolare. Flavio Stasi, secondo i promenziani, era diventato come il mitico Corrado, storico presentatore de La Corrida, Dilettanti allo sbaraglio (clicca qui per leggere l’articolo).

«Fa quasi tenerezza il consigliere Promenzio, che non ne azzecca mai una, nemmeno quando il tema è libero! Le intemperanze verbali del nostro sono ormai note, così come la sua tendenza a sommare mele con pere e a buttarla in caciara, ma con la somma onestá e chiarezza di chi ha l’onere e l’onore di amministrare con rigore e trasparenza questa nostra grande città, non ci sottraiamo dal rispiegare con pazienza alcuni fatti, mal interpretati e artatamente divulgati dal Promenzio».

La maggioranza ricorda che ieri si è tenuta nello Stadio Rizzo di Corigliano Rossano una riunione indetta dal Sindaco Stasi dell’ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) e hanno voluto rimarcare come la situazione è oramai intollerabile da tutti i punti di vista. «All’unanimità si è deciso di lavorare per trovare soluzioni urgenti da concertare con la Regione Calabria entro mercoledì 20 maggio, termine entro il quale si terrà un incontro ad hoc con la Presidente Jole Santelli. Il Sindaco ha sostenuto che l’obiettivo fondamentale è quello di trovare una soluzione a questa situazione ormai insostenibile, di una drammaticità pari quasi a quella della pandemia in atto, poiché al rischio igienico sanitario si aggiunge il rischio di rinunciare alle speranze di poter recuperare almeno in parte la stagione turistica, già gravemente compromessa dal Covid-19».

Da qui i quesiti a Promenzio: «Dove ravvisa il un addossare colpe ad altri in questa affermazione, chiara, netta e assolutamente inedita nella sua presa d’atto della necessità di farsi carico di una responsabilità collettiva, in un disastro da altrui fino ad oggi condotto? Del resto, forse è sfuggito al consigliere, che anche la Governatrice Santelli ha finalmente mostrato per lo meno dubbi sulla condotta del comparto avvenuta fino ad oggi».

La maggioranza arriva al capitolo bonus alimentare: «Anche qui Promenzio dimostra di non aver studiato, infatti, se solo sapesse come si svolge il ruolo di consigliere comunale, saprebbe che gli uffici competenti sono a disposizione per offrire tutte le informazioni, senza limite alcuno, ai rappresentanti dei cittadini e avrebbe scoperto che, a dispetto del resto dei comuni d’Italia, che si attestano su una distribuzione inferiore al 30% del monte somme governativo, Corigliano-Rossano ha erogato già ben il 70% dei fondi a disposizione per i buoni spesa, mentre si sta procedendo, alacremente e senza ritardi, allo studio per la distribuzione equa del residuo agli aventi diritto. Gli atti sono pubblici, trasparenti e trasmessi agli organi competenti per i dovuti controlli. È evidente l’impreparazione che connota il suddetto consigliere di minoranza ad attendere il proprio ruolo, irrispettoso sinanche dell’elettorato che rappresenta, connotato esclusivamente da argomenti strumentali, fake news prive di fondamento e buttate lì solo per disorientare l’opinione pubblica, che fortunatamente tanto sciocca non è nell’abboccare alle fandonie che egli racconta».

