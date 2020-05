In corso la cerimonia di consegna dei lavori del Terzo Megalotto della Statale 106 – SEGUI LA DIRETTA

L’iniziativa si sta tenendo a Francavilla marittima. Presenti il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, e l’Amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini

È in corso a Francavilla Marittima, la cerimonia di consegna dei lavori del Terzo Megalotto della Statale 106 nel tratto Sibari-Roseto Capo spulico. Per l’occasione sono giunti in Calabria, nella Sibaritide, il ministro dei Trasporti, Paola Di Micheli, accompagnata dall’amministratore delegato di Anas, ente appaltatore dell’opera, Massimo Simonini. Con loro anche la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Con oggi, di fatto, inizia il tempo della cantierizzazione dell’importante infrastruttura che costerà 1,3 miliardi di euro e che ricongiungerà la dorsale ionica-adriatica del Paese con quella Tirrenica. Uno snodo cruciale per la velocizzazione dei trasporti su gomma. Un’opera molto discussa e anche osteggiata ma che ora vedrà finalmente la luce dopo un lungo iter progettuale.

I lavori dovranno concludersi, a partire da oggi, entro i prossimi 7 anni ed il tracciato del Statale 106 in questi 34 km sarà ricostruito ex novo con una variante che prevede l’attraversamento dell’intero arco pollinare costiero dalla piana di Sibari alla pianura metapontina.

SEGUI LA DIRETTA (clicca qui)

