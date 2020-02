I dettagli della storia dell’orco che faceva prostituire moglie (invalida) e figlia

I carabinieri della Stazione di Cosenza hanno scoperto la macabra storia in cui l’uomo aveva anche la complicità del figlio. Arrestati entrambi.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Principale, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere per un uomo 53enne, di Cosenza, e ad un’altra di arresti domiciliari per il figlio, 27enne, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti commessi nei confronti dei familiari congiunti (leggi anche il primo lancio).

I dettagli dell’operazione che hanno consentito ai militari della Benemerita di smascherare il giro di prostituzione sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa, dalla quale sono emersi retroscena da film degli orrori.

I fatti – ha spiegato gli inquirenti – si inquadrano all’interno di un contesto familiare caratterizzato da grave degrado sociale e culturale, nel quale dal mese di ottobre del 2018 per oltre un anno, le due vittime, madre e figlia, rispettivamente, di 51 e 20 anni, sono state costrette a subire ripetute violenze fisiche e verbali nonché ad avere rapporti sessuali non consensuali con diversi clienti procacciati dall’orco.

L’orco reclutava i “clienti” e le vergognose prestazioni costavano tra i 5 e i 10 euro

Nel corso degli approfondimenti investigativi sono stati documentati reiterati atti di violenza, minaccia ed umiliazione con cui l’uomo ha costretto la moglie, con riconosciuta invalidità civile al 100%, e la figlia a consumare rapporti sessuali occasionali con persone che venivano “reclutate” dallo stesso orco, dietro un compenso di 5/10 euro per ogni prestazione.

La madre vittima anche di continui pestaggi da parte del marito

Il 53enne – è emerso dalla conferenza stampa di stamani – è inoltre accusato di aver leso, con inaudita violenza, con più azioni reiterate nel tempo, l’integrità fisica e morale della moglie, sottoponendola, attraverso un complesso di attività vessatorie, a grandi sofferenze fisiche e morali. In particolare, la donna è stata più volte apostrofata con epiteti fortemente offensivi ed altre parole dal forte connotato ingiurioso, anche in relazione alla propria condizione di disabilità. Non solo. La vittima ha dovuto subire pugni, schiaffi e pestaggi di inaudita violenza, vivendo con l’angoscia di essere rinchiusa in una casa di cura qualora non avesse smesso di lamentarsi; in un’occasione è stata anche minacciata di morte con un coltello.

La denuncia di un cittadino ha fatto scattare le indagini

L’attività d’indagine ha avuto inizio dalle dichiarazioni rese da un cittadino, il quale ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Cosenza Principale esasperato dalle continue richieste di denaro formulategli dall’orco. Nella circostanza, l’uomo ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali sia con la consorte che con la figlia dello stesso, dietro il pagamento di esigue somme di denaro.

Gli episodi si consumavano nei parcheggi sotterranei della stazione ferroviaria o sotto il ponte di Calatrava

Teatro di questi odiosi episodi – ai quali talvolta assisteva personalmente il 53enne – erano i parcheggi sotterranei della stazione ferroviaria di Vaglio Lise ed un’area sotto il ponte di Calatrava, ad ulteriore riprova dell’assenza di ogni forma di inibizione.

L’attività di intercettazione, avviata immediatamente, ha permesso di acquisire ulteriori elementi di prova che hanno confermato la gravità delle condotte di favoreggiamento della prostituzione in danno della moglie invalida e della figlia, nonché gli innumerevoli maltrattamenti consumati in ambito familiare.

I numerosi colloqui captati – questa l’illustrazione degli inquirenti della Procura della Repubblica di Cosenza – hanno restituito una fotografia fedele e coerente dei fatti accertati e delle conseguenti responsabilità: si sentono chiaramente le espressioni ingiuriose e mortificanti rivolte dal marito e dal figlio alla congiunta; si percepisce la sofferenza psichica e la difficoltà della donna a leggere la situazione ed a comprendere il significato delle azioni dei suoi familiari; si coglie con evidenza la condizione di assoluta soggezione psicologica della vittima nei confronti dei familiari tutti ed, in particolare, del marito; si ascoltano infine le dolenti lamentele della donna allorquando viene umiliata, violata o colpita.

L’ultimo episodio documentato nell’ottobre scorso

L’ultimo episodio documentato dai Carabinieri risale ad ottobre 2019, quando il figlio ha aggredito la madre all’interno di una struttura di accoglienza, nonostante la presenza del direttore che ha immediatamente richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. A seguito di tali fatti la vittima è stata ricoverata presso l’Ospedale di Cosenza e successivamente in una clinica specializzata, al fine di sottrarla alla violenza subita da parte dei familiari.

Ancora una volta, purtroppo, dal focolare domestico affiora una storia terribile in cui donne sole ed indifese sono state costrette a vivere nel dolore e nel silenzio per paura di altre violenze o ritorsioni. Una vicenda drammatica che non si è trasformata in assoluta tragedia grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Cosenza Principale e della Procura della Repubblica di Cosenza.

