Oggi zero contagi e 15 nuovi guariti. È questo il bilancio netto delle ultime 24 ore in provincia di Cosenza. Calano i numero dei malati in isolamento; si fermano i ricoveri in reparto ed è il quarto giorno in cui le rianimazioni rimangono vuote. Una situazione del tutto positiva che se rimanesse così potrebbe aiutare il territorio provinciale e la Calabria ad uscire presto dall’emergenza. Ma affinché ciò avvenga c’è una variabile importante da considerare: quella dei rientri. E se le cose stanno come si sono palesate il primo giorno degli arrivi (leggi anche I primi rientrati si rifiutano di fare i tamponi. La cosa ha dell’incredibile) l’uscita dall’emergenza (presto) è tutt’altro che scontata.

Ma ritornando ai dati, la giornata di oggi sancisce due traguardi importanti: il primo, dicevamo, è quello dei guariti (122 – record assoluto di guariti in un solo giorno); il secondo sono i contagiati effettivi, sono arrivati a 307 ed è il picco verso il basso più importante evidenziato dal 16 aprile, da quando la curva si impennò a causa del focolaio di Torano. I comuni dove si registrano guariti sono: Bocchigliero (+8), Corigliano-Rossano (+3), Rogliano (+1), Santo Stefano di Rogliano (+1), Mangone (+1), Casali del Manco (+1).

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (lunedì 4 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 78 0 4 San Lucido 53 17 4 Corigliano-Rossano 43 18 3 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 13 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 1 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 459 122 29

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

