I primi rientrati si rifiutano di fare i tamponi. La cosa ha dell’incredibile

Stamattina alla stazione di Lamezia Terme 13 persone su 32 hanno detto di non volersi sottoporre al test di verifica

Bentornati, ora però attenetevi alle regole. Quelle che molti, tra chi in queste ore sta rientrando, stanno disattendendo. Infatti oggi a Lamezia Terme quasi la metà (13 su 32) dei rientrati con il primo intercity ha rifiutato di effettuare il tampone.

Andranno direttamente in isolamento domiciliare, però bisogna capire se questo isolamento lo rispetteranno tutti e veramente, considerato che il primo impegno lo hanno disatteso. Serviranno più controlli.

Una decisione, quella di questi “probi” concittadini, che ha davvero dell’incredibile, considerata la difficoltà che incontrano tantissime persone, anche operatori sanitari o “contatti” di persone positive, ad ottenere di essere sottoposti a tampone.

Qualcuno ha dichiarato ai giornalisti di ritenere il test “inutile” dopo settimane di quarantena, ritenendo di essere “in salute” e di aver viaggiato nel rispetto delle distanze di sicurezza. Solo in 19 hanno accettato di sottoporsi al test, anzi hanno accolto con entusiasmo questa opportunità che consente di affrontare con maggiore tranquillità il ritorno alla vita familiare.

È una folla di incoscienti, per fortuna non tutti. Ma questo rischia di mettere in discussione tutti i sacrifici ed il lavoro fatto fino ad oggi.

