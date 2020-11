Zuccatelli rompe il silenzio: «Se il governo me lo chiede, mi dimetterò»

Il Commissario ad acta della Sanità Calabrese torna a parlare e si difende: «Non sono un negazionista e in questi mesi qualcosa abbiamo fatto»

«Non mi dimetto spontaneamente, ma se mi verrà chiesto, un secondo dopo darò le dimissioni». Con queste parole alla Rai calabrese Giuseppe Zuccatelli chiarisce la sua posizione: ««Non mi dimetto spontaneamente, ma se mi verrà chiesto, un secondo dopo darò le dimissioni». Incalzato il Commissario ad acta chiarisce sulle polemiche sul suo presunto “negazionismo”: «Sono indispensabili. Io ho fatto una dichiarazione pubblica ma a nessuno è interessata. Il problema vero è che eravamo nella prima fase dove è stato detto di tutto e di più. Sono anziano – ironizza – ma mi chiedo perché, se fatto a fine maggio, il video sia uscito subito dopo la mia nomina a commissario ad acta della sanità calabrese». Infine, difende il suo operato: «Non possiamo dimenticare che in questi 9.10 mesi qualcosa l’abbiamo fatta. Non basta un’immagine macchiettistica derivante da un video di 20 secondi, ma come uno stimato professionista che lavora da decenni».

Così elenca quanto fatto nelle strutture sotto la sua egida commissariale durante questa emergenza: «Abbiamo raddoppiato i posti di malattie infettive al Pugliese Ciaccio e aggiunto 15 posti di terapia intensiva. Le terapie sono state potenziate anche al Mater Domini, dove i posti di malattie infettive sono passati da 2 a 20 ed ora stanno arrivando a 40. E con la disponibilità data dal rettore di Catanzaro, avremo la possibilità di trasferire 32 posti letto dal blocco A che sarà interamente dedicato al Covid, al blocco C». In più Zuccatelli rivendica di aver avviato il percorso delle Usca. «Questo ho fatto e questo vorrei fare per la regione Calabria».

