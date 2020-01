Zona tre punti: tutti i canestri del basket ionico

DI MARTINA CARUSO

Uno sport che tende al cielo, in cui le percentuali non mentono, in cui essere al posto giusto o sbagliato è solo questione di centimetri.

La Promozione porta sia cattive che buone notizie nella nona giornata di campionato: la Polisportiva Murialdo riserva quella cattiva, perdendo il match fuoricasa per 55-49 contro il Rogliano; mentre, quella buona, è destinata al Cus Cosenza che vince la trasferta per 55-72 sul New Team.

Resta ancora a 0, nel campionato di Serie D, l’ASD Abacos: 45-59 è il risultato ottenuto nella quarta giornata di ritorno.

Vittoria, invece, per il Rende, in Serie C, che chiude con il risultato di 76-68, il match combattutissimo con la Vis Reggio.

