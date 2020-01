Zona tre punti: tutti i canestri del basket ionico

Uno sport che tende al cielo, in cui le percentuali non mentono, in cui essere al posto giusto o sbagliato è solo questione di centimetri.

Nella decima giornata del campionato di Promozione maschile, la Polisportiva Murialdina viene sconfitta per 76-82 dalla formazione Quotidiano del Sud.

Mantiene salda l’ultima posizione, in Serie D, Caffè Arnone Basket, perdendo in casa contro Stingers per 66-73.

In attesa della prossima giornata, concludiamo la settimana di sport auspicando, per le squadre ioniche cestiste di ottenere risultati utili per i rispettivi campionati.

Commenta

commenti