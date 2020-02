Zagarese si appella a Stasi: istituisca un tavolo sulla sanità

«Occorre tracciare un percorso istituzionale»

Il capogruppo del Partito Democratico di Corigliano Rossano Aldo Zagarese, di fronte all’ennesima emergenza sanitaria che ha colpito la città e l’intera Sibaritide – sottolinea come appaia urgente ed improcrastinabile la convocazione di un tavolo tecnico «come già richiesto dal sottoscritto qualche mese addietro in occasione di consiglio comunale tematico. La proposta è che si istituisca e convochi con urgenza un tavolo tecnico cui prendano posto, oltre che il Sindaco ed i componenti dell’amministrazione comunale, anche i consiglieri tutti ed i soggetti politici e professionali che possono e devono offrire utili e fattive proposte rispetto alle continue e gravi emergenze che interesssano il settore ospedaliero. Non è più percorribile dunque la strada delle soluzioni estemporanee utili a nulla se non a dare breve visibilità a profili in cerca di autore.

Oggi occorre tracciare un percorso istituzionale, attraverso il confronto con i vari livelli politico/istituzionali, che dia a questa parte di Calabria la dignità ed i diritti che merita.

Tanto finalizzato a ottimizzare il servizio ospedaliero locale, attraverso l’adeguamento e miglioramento delle strutture e dunque reparti esistenti, in attesa che giungano certezze circa la realizzazione di nuove strutture quali l’Ospedale unico.

Ben venga dunque ogni iniziativa, ogni manifestazione ed ogni incontro purché si istituisca subito e si convochi con urgenza un tavolo tecnico permanente sulla Sanità».

