Weekend di controlli della Movida: denunciati due giovani

Personale della Polizia di Stato, coordinato dalla Questura di Cosenza e appartenente all’ U.P.G.S.P., alla Sezione Polizia Stradale di Cosenza e al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, nel trascorso fine settimana, ha effettuato una serie di posti di controllo nel centro cittadino e nelle zone ad alta densità criminale. I servizi di Polizia hanno riguardato in particolar modo la fascia serale e notturna.

Durante i controlli due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio stupefacente: il primo, un 43enne cosentino, è stato fermato in p.zza Autolinee e trovato in possesso di 11 grammi di marjuana, di cui ha cercato di disfarsi alla vista del personale della Polizia di Stato lanciando l’involucro nell’immondizia; il secondo, 24enne cosentino, è stato fermato durante i controlli e trovato in possesso di 25 grammi di marjuana già suddivisa in dosi.

Entrambi sono stati deferiti all’ Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante i Posti di Controllo sono state identificate e controllate nr. 551 persone e 216 veicoli ed elevate n.ro 32 sanzioni al codice della strada, inoltre sono stati effettuati dalla n.ro 47 alcool test sui conducenti dei veicoli.

