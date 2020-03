«Una volta superata l’emergenza, puntiamo a ricostruire il centro destra unito e compatto»

Parla il neo sub commissario di Forza Italia dell’area urbana di Rossano, Giandomenico Federico: «Subito a lavoro»

Guarda già al futuro, speranzoso e oltre l’emergenza, il neo sub commissario di Forza Italia per l’area urbana di Rossano, Giandomenico Federico, che traccia gli obiettivi «carichi di entusiasmo e prospettive» per il nuovo corso che attende il partito azzurro in città.

«Nonostante il momento di grande rigore e di apprensione per tutti noi – dice Federico – non posso e non voglio trascurare le quotidianità della mia vita che ancora possono essere svolte ed esercitate nel pieno rispetto delle indicazioni nazionali regionali e locali ma soprattutto nel rispetto dei miei dei miei cari e dei miei concittadini».

«Successivamente a questa premessa doverosa e responsabile – precisa ancora il neo forzista – voglio fortemente ringraziare i mie amici del gruppo corossanese per avermi indicato ed il commissario cittadino Giuseppe Turano per avermi ratificato la nomina a sub commissario di Forza Italia per l’area urbana di Rossano».

Nonostante il momento critico, ci sono da preparare le sfide del futuro per ricompattare «non più attorno al civismo bensì attorno ai partiti» la grande casa dei liberali, moderati e conservatori. «Forza Italia – ribadisce Giandomenico Federico – lavorerà affinché a Corigliano-Rossano possa nuovamente risplendere la grande coalizione del Centro destra, fatta innanzitutto dai partiti che devono, a mio avviso, ritornare ad essere punto di riferimento per i cittadini e nel dibattito politico. Con orgoglio – conclude – mi impegnerò a perseguire le prerogative politiche e sociali del mio partito riprendendo spero al più presto le attività regolari una volta superata questa crisi».

