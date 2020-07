Volontari: l’Amministrazione di Corigliano Rossano ribadisce il rapporto di stima

Tra le associazioni a supporto del Centro Operativo Comunale (COC) nel periodo dell’emergenza COVID, c’era sì Le Aquile, ma rappresentata dal solo volontario Ernesto Borromeo. Non risultano dai registri altri membri appartenenti a quel sodalizio e che abbiamo partecipato alle preziose iniziative messe in campo. La mancata firma sugli attestati è dovuta semplicemente al fatto che gli stessi erano stati rilasciati dall’Asp e non dall’Ente Comune.

È quanto precisa l’assessore alla protezione civile Tatiana Novello ribadendo con il Sindaco Flavio Stasi che con i volontari c’era, c’è e continuerà ad esserci, proprio per il valore che l’Amministrazione Comunale dà al loro contributo prezioso, un rapporto di stima ed in piena armonia.

Cogliendo l’occasione per esprimere il ringraziamento dell’istituzione e della Città per quanto fatto e per il servizio che continueranno a prestare, esortando ad evitare strumentalizzazioni sterili, la Novello fa sapere che le illazioni e la veridicità o meno delle ricostruzioni riportate sui media, attribuite agli amministratori, saranno verificate nelle sedi competenti.

Commenta

commenti