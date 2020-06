Volley, Daniele Lavia: lo schiacciatore rossanese sbarca a Modena

Il giovane talento calabrese, reduce da una stagione da protagonista in SuperLega, è pronto al salto di qualità

DI MARTINA CARUSO

Un’operazione lungimirante del diesse Sartoretti che si è assicurato il miglior prospetto della pallavolo italiana già da diverse settimane, un’operazione che si è poi trasformata in oro dopo la sospensione della Superlega e della conseguente crisi economica che affliggerà tutto il movimento.

Così, Daniele Lavia il fuoriclasse rossanese, potrebbe essere la base su cui fondare un nuovo tipo di progetto gialloblù. E’ molto giovane, ha giocato in Superlega soltanto una stagione (quella che si è appena conclusa con la maglia di Ravenna), ma ha già lasciato intravedere tutto il suo potenziale e, per questo, Lavia è pronto a diventare il perno del nuovo reparto schiacciatori modenesi.

Affidargli il ruolo di titolare con la maglia, pesantissima, di Modena Volley potrebbe essere un rischio, ma anche una grande occasione per lui e per tutta la piazza gialloblù.

Al giovane schiacciatore aspettano grandi sfide da titolare-protagonista in una squadra che, in ogni caso, vuole rimanere competitiva per tutte le competizioni alle quali parteciperà. Sarà Daniele Lavia lo spirito sportivo trainante del Modena Volley nella prossima stagione, ma al suo fianco, un giocatore, ancora da individuare, che possa portare anche esperienza e aiutare Lavia nel suo percorso di consacrazione ad alti livelli.

