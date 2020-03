Vittime Covid19: domani alle 12 minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio a partire dalle ore 12 in punto di domani, martedì 31 marzo. Anche Corigliano – Rossano aderisce all’iniziativa simbolica promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e rilanciata dal Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo informando che tutte le bandiere esposte alle finestre delle sedi municipali sventoleranno in segno di commemorazione per le vittime e che in particolare, il minuto di silenzio con il Sindaco e le forze dell’ordine sarà osservato nello spiazzale antistante la Protezione Civile, su viale S.Angelo, sede del Centro Operativo Comunale.

All’iniziativa di solidarietà e vicinanza nei confronti delle vittime e di quanti operano in prima linea per l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale invita a partecipare anche i cittadini, dalle proprie abitazioni, osservando il silenzio e la sospensione di tutte le attività.

