Violento tamponamento vicino a “I Portali”: tre feriti

Violento tamponamento stamani in contrada Torre Voluta, nel comune di Corigliano-Rossano, lungo la provinciale 189 che collega la Statale 106 con il vecchio tracciato a monte (nei pressi del centro commerciale “I Portali”). Nelle due auto coinvolte, una Passat e una Mahindra, viaggiavano più persone. Tre i feriti, di cui un uomo (di 45 anni) ed una donna 8di 46 anni) in modo serio, che al momento sono sotto osservazione nel presidio ospedaliero “Giannettasio” di Rossano, la donna è in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto e i militari della locale compagnia dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle dinamiche dell’accaduto. A soccorrere i feriti i sanitari del 118.

