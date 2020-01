Vinocalabrese. it: il portale cambia veste, nuove funzionalità al servizio del settore produttivo

Il portale dedicato al mondo del vino calabrese si rinnova con contenuti e servizi per sostenere la comunicazione degli attori del settore produttivo

Un racconto del settore vinicolo lungo dieci anni quello di vinocalabrese.it, il primo portale di informazione specializzata che ha acceso i riflettori sul patrimonio vitivinicolo calabrese raccontandone la rinascita, portando a conoscenza del grande pubblico personaggi, storie e territori. Adesso, raggiunto questo traguardo, il sito fondato e curato da Giovanni Gagliardi si rinnova con una nuova veste grafica e di contenuto. Il restyling è stato affrontato per dotare di più strumenti informativi e servizi la formula di comunicazione che ha lanciato vinocalabrese.it, quella del fare sistema con i principali attori del settore produttivo vinicolo calabrese facendo da cassa di risonanza all’evoluzione, ai cambiamenti, alle sfide, alle tendenze che hanno e stanno influenzando lo scenario culturale e di mercato da un lato e del sostegno del nuovo risorgimento del vino calabrese con attività e progetti di comunicazione in prima linea, sul campo.

“In questi dieci anni è cambiata molto la comunicazione del vino – commenta Gagliardi –. Si sono evolute le cantine in termini comunicativi e l’utenza stessa che è sempre più informata. L’esigenza è quella di essere sempre reattivi anche dal punto di vista della fruibilità della piattaforma web. Inoltre, apriamo alla condivisione puntuale dei contenuti delle singole aziende del vino calabrese così facendo allarghiamo il grande archivio di informazioni che automaticamente il nostro progetto editoriale sta costruendo”.

Il decennale segna un solido traguardo, dimostra quanto l’efficacia di una comunicazione attenta e sempre aggiornata possa essere un valido alleato della crescita di un sistema che oggi è uscito dall’anonimato e sta giocando la propria partita sul palcoscenico nazionale e internazionale.

“Accompagneremo questa tappa con altre iniziative editoriali – aggiunge l’autore di Vinocalabrese.it -. Chiediamo un coinvolgimento sempre maggiore da parte delle aziende e del nostro pubblico per la segnalazione e l’invio di contenuti e per sostenere la crescita del progetto. È già attiva una campagna di crowdfunding per fare fronte all’investimento fin qui affrontato e per alimentare nuove idee”.

L’immagine rinnovata per affermare l’impegno della buona informazione è accompagnata da una campagna video dedicata al vino calabrese realizzata Giuseppe Gagliardi, regista che ha firmato le stagioni della serie politica diventata cult prodotta da Sky (1992, 1994, 1994), con le musiche originali del cantautore Peppe Voltarelli

“Ho voluto dedicarmi al ritratto di uomini e donne segnati da una vita a stretto contatto con la terra, testimoni di un territorio e del tempo come sono proprio le vigne che caratterizzano la storia e il paesaggio calabrese. L’affermazione delle radici, dell’identità sono i temi del video, del vino stesso, rappresentano i valori che nutrono l’opera di informazione che porta avanti vinocalabrese.it”, spiega il regista. Il progetto di restyling è stato sviluppato dallo Sans Serif Studio di Locri.

