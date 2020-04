Partono i test sierologici sullo Jonio: Corigliano-Rossano e Villapiana sono pronte

I test serviranno ad individuare chi è venuto in contatto con persone contagiate o anche con portatori sani del virus

È Villapiana a sperimentare per prima i test sierologici per scovare il coronavirus. Ma nella lista dei comuni pronti ad avviare le verifiche sui cittadini ci sarebbe anche Corigliano-Rossano. Si tratta di un esame che, attraverso il prelevamento del sangue, scopre la carica virale ma anche il volume di anticorpi immagazzinati dal corpo. Non è un test attendibile al 100%, come invece lo sono i tamponi, ma potrebbe aiutare a capire qual è la parte di popolazione che ha contratto il virus (senza accorgesene) e chi potrebbe essere più predisposto ad “intercettarlo”.

Sia Villapiana che Corigliano-Rossano (qui potrebbe arrivare presto nei presidi spoke) avevano già fatto richiesta, qualche settimana fa, di test epidemiologici. Lo screening covid-19 nella cittadina dell’alto Jonio cosentino è partito già ieri mattina ed è stato effettuato dal patologo clinico Enzo Ippolito, incaricato dal sindaco Paolo Montalti, nei locali dell’infermeria della BSV.

In questa prima fase i test interesseranno i dipendenti della BSV, i dipendenti comunali, gli agenti della Polizia Municipale, gli amministratori, i medici, i carabinieri ed i volontari ausiliari, salvo poi a sottoporre a screening tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Con questo test – dicevamo – è possibile identificare i soggetti che non hanno avuto contatto con il virus e quelli che sono in fase iniziale o in una fase di esaurimento dell’infezione. È una malattia nuova, il virus, infatti, non si conosce ancora bene e né si conosce la risposta anticorpale dell’organismo. Infatti si tratta di un test epidemiologico, che non ha valore diagnostico e prognostico.

Nel caso di alta concentrazione di immunoglobuline nell’organismo è utile procedere ad una ulteriore indagine con tampone. Non è esaustivo, ma indirizza verso un approfondimento del potenziale contagio.

Le persone che dovessero risultare positive a questi test (sia asintomatici, che paucisintomatici), saranno messe in quarantena in attesa del tampone.

mar.car.

Commenta

commenti