Villapiana, Grande (Lega): «Maggiori controlli su chi scende dal Nord»

È tempo di responsabilità per arginare il propagarsi del Coronavirus. In questi giorni, con il decreto emanato dal Governo, con la chiusura di scuola e Università in tutta Italia sarà inevitabile il flusso di cittadini che dal Nord si sposteranno al Sud. A tal proposito è intervenuto il consigliere comunale di Villapiana e della Lega, Michele Grande: «Senza voler creare né allarmismi, né polemiche, sarebbe necessaria l’attivazione da parte dell’Amministrazione Comunale di una procedura di controllo degli nel nostro paese. In via precauzionale risulterebbe importante e necessario monitorare i flussi in ingresso così da avere sempre – coordinati con i Medici di base – la situazione sotto controllo. È un periodo particolare in cui i contagi, seppur diminuiti, potrebbero tornare a crescere in maniera esponenziale e -paradossalmente – proprio a causa di questo blocco in termini lavorativi e di eventi. L’Amministrazione intervenga a tutela dei nostri cittadini residenti e, soprattutto, dei tanti che vorranno giustamente rientrare a casa in questo periodo».

