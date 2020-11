Dal primo gennaio prossimo la municipalizzata Bsv, società ad intero capitale comunale che gestisce una serie di servizi tra cui la raccolta differenziata, cambierà sistema di gestione e dall’amministratore unico si passerà ad un consiglio di amministrazione. Si torna al sistema originario interrotto circa dieci anni fa e si tratta di una svolta importante per la società che il capogruppo della “Lega Salvini” Michele Grande definisce «una vittoria politica della Lega ottenuta in consiglio comunale alla presenza anche dell’amministratore unico Lo Giudice», presenza che, per Grande, avrebbe dovuto incoraggiare la presenza del gruppo IpV che invece “ha preferito abbandonare l’aula».

«Ricordo- continua Grande- di aver proposto questa soluzione per la Bsv anche dalle fila della passata maggioranza e ora, anche alla luce di un bilancio 2019 chiuso in disavanzo, finalmente si decide di cambiare governance».

Grande – che ha votato contro sui punti riferiti al Bilancio comunale – ha illustrato in consiglio le possibili vie d’uscita da una crisi gestionale su cui discutere, come una ricapitalizzazione, «da cui- ha detto- la Bsv deve assolutamente uscire per evitare il fallimento che una società che tutti ci invidiano, dotata di un enorme parco macchine e una importante dotazione organica non merita».

Da qui la richiesta alla presidente Grillo di convocare entro questo mese i capigruppo in consiglio per avviare il processo di riconversione che dovrà portare il consiglio a deliberare a fine anno la nascita del nuovo Cda della Bsv.

«Ci sono momenti nella storia di una comunità- continua Grande- in cui la competizione politica deve fare spazio alla responsabilità, la Bsv è una di quelle questioni da affrontare in un’ottica d’insieme e dalla crisi si salva con il sostegno di tutti. Con il nuovo Cda- ha concluso- composto da tutto l’arco consiliare la Bsv potrà avviare una fase di risanamento e rinascita all’insegna della trasparenza e dell’efficienza amministrativa».

