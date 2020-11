Villapiana: i fondi per le luci di Natale andranno alle famiglie in difficoltà

Come confermato nelle scorse settimane il comune ionico, retto da Paolo Montalti, destinerà i soldi alle famiglie più bisognose

L’Amministrazione comunale di Villapiana sceglie di destinare i fondi stanziati per le luci di Natale alle famiglie in difficoltà e alle attività commerciali in sofferenza. Massima convergenza tra la maggioranza. La situazione epidemiologica spinge ad avere la probabile certezza che il Natale 2020 sarà, purtroppo, diverso dal solito, senza eventi oppure occasioni che diventino attrattiva di un gran numero di persone.

È doveroso da parte di una Amministrazione attenta e vicina alle necessità dei cittadini prestare attenzione alle reali difficoltà e rimandare i momenti di aggregazione e di festa a periodi più felici. È in questa ottica che il Sindaco di Villapiana Paolo Montalti insieme ai componenti della Giunta hanno deciso di tendere una mano alle famiglie che si trovano in difficoltà anche a causa del Covid.

