VIDEO – Il commovente omaggio dei Vigili del Fuoco ai sanitari dello spoke di Corigliano-Rossano

Stamattina, i vigili del fuoco del distaccamento Rossano, insieme all’associazione pensionati VVF, hanno reso omaggio al personale sanitario effettivo e volontario che in questi giorni sta operando sul difficile fronte contro il Covid-19. Un attestato di stima e riconoscenza, quello dei vigili del fuoco: un saluto tra eroi. Un momento per celebrare quanti, medici e infermieri italiani, hanno perso la vita per combattere il virus, tutti stretti in un commovente saluto solidale. Alla cerimonia, tenutasi nell’area antistante il pronto soccorso del “Giannettasio” di Rossano era presente anche il vicesindaco di Corigliano-Rossano, Claudio Malavolta, gli instancabili volontari della Croce Rossa, la Polizia locale ed il personale degli istituti di vigilanza riuniti

