Cambia la viabilità sul lungomare di Cariati

In vista della stagione estiva, cambia la viabilità sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati il sabato e nei festivi. A partire da sabato 6 e fino a domenica 28 giugno, è fatto divieto di transito e sosta dalle ore 16 alle ore 21. È quanto fa sapere l’Assessore alla Polizia Municipale Sergio Salvati informando che nei giorni e nelle ore diverse contenute nell’ordinanza si dovrà osservare il senso unico di marcia, in direzione Taranto – Crotone, ad esclusione dei velocipedi (doppio senso) ed il limite della velocità di 20 chilometri orari. L’Amministrazione Comunale raccomanda di mantenere le distanze interpersonali e comportamenti adeguati e di non creare assembramenti.

