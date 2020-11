Verso l’attivazione della divisione di medicina a Trebisacce: «Finalmente si applica decreto Scura»

Nel corso dell’incontro, avvenuto all’interno della struttura ospedaliera, a cui hanno partecipato Antonio Adduci, referente sanitario dell’ASP per l’Ospedale di Trebisacce, e il già responsabile di Radiologia presso la struttura di Trebisacce, Ferretti, il sindaco e il neo primario di Trebisacce hanno incontrato la Stampa e parte del personale sanitario, per fare il punto sul presente e sul futuro del nosocomio ionico.

Ciò è potuto avvenire in attuazione del decreto 64/2016 che nell’ospedale di Trebisacce prevede la struttura complessa della divisione di medicina, con 20 posti letto, più 10 in lungo degenza. Pochi giorni fa ho avuto anche un colloquio con il Dott. Urbani, Commissario ad Acta per l’attuazione della sentenza 2151/2015, al quale ho chiesto l’accelerazione delle procedure per l’adozione degli atti necessari per il ripristino di tutte le attività ospedaliere.