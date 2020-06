Verdi: «In piena crisi, economica e ambientale, gli eletti pensano ai vitalizi»

Continua a tenere banco la polemica riguardante la nuova legge approvata dal Consiglio regionale che introduce la possibilità di maturare un vitalizio mensile a partire dai 65 anni, anche per consiglieri che non hanno completato la legislatura o che, per qualsiasi ragione, decadono. A tal proposito sono intervenuti i Verdi: «In piena crisi scatenata dall’emergenza coronavirus da un’assise del consiglio regionale, i cittadini calabresi si aspettavano delle misure di diverso tipo volte a sostenere le famiglie, i lavoratori, le piccole e medie imprese che a fatica stanno cercando di riprendere la loro attività dopo il periodo di chiusura o che venisse affrontata la questione emergenza rifiuti che da anni attanaglia tutta la Calabria. Invece, mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche e le imprese sono colpite duramente dalla crisi, mentre non sappiamo più dove mettere la spazzatura – se non in discariche che continuano ad avvelenare la nostra terra, le nostre acque deturpando la bellezza della nostra Regione – per gli eletti calabresi l’unica urgenza è provvedere alla vecchiaia degli ex consiglieri».

Secondo la nota diffusa dal Commissario della Federazione Verdi-Europa Verde Calabri, Giuseppe Campana: «Una cosa è certa e non potrà essere abrogata con la seduta del 3 giugno: la legge votata dal consiglio regionale nella seduta di martedì 26 maggio ha a che fare con l’indennità degli ex consiglieri regionali, e questo ci basta per esprimere tutto il nostro disappunto. Che si tratti di vitalizi, di trattamento di fine mandato o di indennità contributiva per noi è irrilevante, in un momento come questo la regione Calabria ha ben altre emergenze da affrontare che sembrano essere passate in secondo piano a Palazzo Campanella nella seduta del 26 maggio. In un momento storico come quello che stiamo vivendo occorre grande senso di responsabilità: in tal senso ricordiamo agli eletti che il mandato che è stato loro assegnato dai calabresi comporta che facciano unicamente gli interessi della Calabria e dei calabresi e non i propri».

Commenta

commenti