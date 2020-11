Verdi: «Finalmente approvata la Legge sulle pari opportunità»

Il Consiglio Regionale ha finalmente approvato una modifica alla legge elettorale regionale relativa alle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive

La parità di genere è un principio da tutelare in tutto il Paese in maniera uniforme, perché in maniera uniforme va tutelato il diritto alle pari opportunità e la doppia preferenza appartiene a quella categoria di diritti universali nei quali ci rispecchiamo e di cui in una nota del 22.10.2020 chiedevamo al Vice Presidente Spirli f.f. e al Consiglio regionale garanzia e tutela immediata attraverso l’approvazione, prima dello scioglimento della Giunta regionale, della legge sulla doppia preferenza di genere, onde evitare che lo facesse il Governo con i poteri sostitutivi, come avvenuto in altre Regioni.

I Verdi -Europa Verdi, tra l’altro, da sempre pongono al centro della propria azione politica e della propria organizzazione interna il fondamentale principio della parità di genere, soprattutto con riferimento alle cariche elettive.

La tanto agognata modifica della legge regionale elettorale giunge nel momento in cui la Calabria è costretta a un arresto forzato, dichiarata zona rossa per negligenza e imperizia da parte di chi avrebbe dovuto agire per tempo e non lo ha fatto.

La legge sulla parità di genere è stata approvata dall’Assemblea nella sua sovranità scongiurando, in extremis, il bisogno di azionare il potere sostitutivo del Governo, come accaduto per la Puglia.

Ribadiamo che la necessità e l’urgenza di modificare la legge elettorale regionale non è una mera questione di aderenza a una legge nazionale: la rappresentanza negli organi elettivi delle regioni va riequilibrata garantendo e assicurando la pluralità, quale fattore fondamentale per lo sviluppo di un dibattito sano e propositivo, utile alla crescita del nostro territorio.

A tal fine, riteniamo che, oltre alla necessità di abbassare la soglia di sbarramento al 4%, così come previsto da numerose altre Regioni italiane, altri due temi siano di fondamentale importanza ovvero la riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste in Calabria che, rispetto a quello previsto in altre regioni, risulta essere sproporzionato nonché il principio della doppia preferenza di genere.

