Verdi di Corigliano Rossano e WWF invitano alla solidarietà

Oltre a promuovere l’aderenza alle linee guida suggerite dal Ministero e dall’OMS, i Verdi di Corigliano Rossano in collaborazione con il WWF Calabria Citra, in questo momento di difficoltà per tutta la popolazione, e particolarmente per i più anziani, vogliono proporre un’azione ed un servizio concreto in favore delle fasce della popolazione più sensibili alla diffusione ed alle conseguenze di quella che, a breve, sarà riconosciuta come Pandemia. A tale proposito si intende mettersi a completa disposizione.

Per questo motivo, gli anziani che, giustamente, dovessero decidere di non uscire per non rischiare di essere vittime e portatori del contagio, potranno fare pieno affidamento sui Verdi e sul WWF che, gratuitamente, si metteranno a disposizione per fare loro la spesa o pagare le loro bollette, e comunque per sopperire alle necessità primarie. A riguardo si invitano i “volenterosi” del territorio a mettersi a disposizione per aderire a tale iniziativa e garantire una maggiore efficacia e diffusione del servizio.

Commenta

commenti