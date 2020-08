Verdi: «Candidato di spicco alla carica di sindaco di Crotone, Orlando Amodeo»

La candidatura sarebbe partita dalla federazione dei Verdi rappresentata da Francesco Alemanni

«In merito al profilo del candidato prescelto, qual è quello di Orlando Amodeo, non v’ è dubbio che sia un nome di levatura e sicura notorietà nazionale ed europea: medico e dirigente della Polizia di Stato, ora in pensione, lungamente in servizio presso il Ministero degli Interni e che si è distinto in carriera sull’infuocato fronte dell’immigrazione e degli sbarchi clandestini sin da quando questo fenomeno si è imposto come emergenza per tutto il Paese.

Orlando Amodeo ha accolto e curato decine di migliaia di migranti arrivati sulle coste calabresi; ha lavorato e portato assistenza in migliaia di sbarchi di disperati del mare, ha svolto il suo ruolo di dirigente medico della Polizia di Stato fino all’ultimo giorno di lavoro, ora ha deciso di portare la sua esperienza di “umanità” e professionalità in politica.

Da qualche mese, la federazione regionale dei Verdi, guidata dal commissario, serbava il proposito di affidare il partito al Dr. Orlando Amodeo e così è stato: con una missiva del 29.07.2020, gli è stato conferito -da Giuseppe Campana, Commissario della Federazione dei Verdi della Calabria – il compito di riorganizzare i Verdi sul territorio della provincia di Crotone.

Auspichiamo che il PD, le forze del centrosinistra e civiche convergano sulla candidatura di Amodeo, l’unica in grado di unire la Città».

