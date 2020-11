Verdi: «Amodeo e Curia per affrontare l’emergenza sanitaria calabrese»

La situazione di impasse in cui si trova la Calabria per la scelta del nuovo Commissario non va giù ai Verdi che chiedono azioni concrete da parte del Governo

Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha perso l’ennesima occasione per nominare il Commissario per il Piano di Rientro della sanità calabrese. Tutto questo, come sottolineano i Verdi in una nota stampa, non è più accettabile. Da qui la loro proposta su chi può e sede affrontare l’emergenza: Rubens Curia e Orlando Amodeo.

«Quest’ultimo – fanno notare- è universalmente conosciuto come “il medico dei migranti”, integerrimo servitore della Stato, già Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica, Medaglia al Valore Civile, già Docente universitario. Quanto al Dr. Rubens Curia, portavoce di “Comunità Competente”, è una personalità molto apprezzata da gran parte dei cittadini calabresi onesti che, tra l’altro, rappresenta, da tempo, la voce di associazioni, organizzazioni sindacali, movimenti sociali e del terzo settore».

Per questo i Verdi insistono: «Non si perda più un solo minuto e si provveda nel più breve tempo possibile alla nomina del Commissario per il Piano di Rientro della sanità calabrese dando pari dignità ai cittadini recuperando i ritardi e diritti perduti con i tanti errori fatti finora: perseverare potrebbe non essere più perdonato dai calabresi che credono nella buona politica».

