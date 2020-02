Vento oltre 50 nodi: mare in burrasca e alberi abbattuti

A Corigliano-Rossano si fa già la prima conta dei danni. A Mirto vigili del fuoco in azione per una tettoia divelta e un traliccio caduto

Continua a fare danni il forte vento che da stanotte sta spirando forte, oltre i 50 nodi, su Corigliano-Rossano e lungo tutta la costa nord-orientale calabrese. Poco fa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano è dovuta intervenire per mettere in sicurezza l’area di via Manzoni (allo scalo di Rossano) dove due grandi abeti si sono spezzati finendo sulla carreggiata della strada parallela alla centralissima via Nazionale. Nel cadere i due alberi hanno divelto anche la recinzione che delimita via Manzoni dal complesso dei Giuseppini del Murialdo. Per fortuna in quel momento non transitavano auto né persone e i danni si sono limitati solo alle strutture prospicenti. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno quindi delimitato l’area con i nastri rossi e livellato i ceppi degli alberi.

In tarda mattinata, invece, sempre il personale del 115 di Corigliano-Rossano, è intervenuto per un intervento a Crosia Mirto, in via Colonia, dove il forte vento aveva fatto volare la copertura di un tetto e sradicato un traliccio telefonico. Ma a destare più preoccupazioni è il mare in tempesta (leggi anche La spiaggia non c’è più. Un’altra violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa). Lo Jonio ha provocato danni nell’area sud del litorale di Corigliano-Rossano e sta creando non poche preoccupazioni sulla costa di Calopezzati, già interessata da un forte fenomeno di erosione costiera, e Cariati.

