I cittadini e le istituzioni di Roseto donano un ventilatore al Centro Covid di Corigliano Rossano

Il dispositivo sanitario è stato acquistato grazie alle tante donazioni di Cittadini, Associazioni e Cittadini Temporanei e al contributo del Comune

Acquistato e consegnato al Centro Covid di Corigliano Rossano un nuovo ventilatore pressovolumetrico bitubo ad alte prestazioni. Una donazione resa possibile grazie alla sensibilità di Cittadini, Associazioni e dei Cittadini Temporanei di Roseto Capo Spulico, che hanno aderito in massa alla Campagna di Crowdfunding avviata dal Comune. Si è riusciti a raggiungere in meno di un mese una cifra che supera i 4000 euro, alle quali si è aggiunto il contributo dell’Amministrazione Comunale.

Il dispositivo medico salvavita è già a disposizione del personale sanitario impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il ventilatore polmonare è stato recapitato presso la struttura ospedaliera al direttore sanitario del presidio, Dott. Pierluigi Carino, e al primario del reparto di rianimazione, Dott. Giuseppe Angelo Vulcano, i quali hanno espresso profonda gratitudine per il grande gesto di solidarietà messo in campo dal Comune di Roseto Capo Spulico e da tutti i donatori.

