Varata la Fiscalità di vantaggio: si taglia il costo del lavoro al Sud

La nuova manovra fortemente voluta dal Ministro per il Sud Peppe Provenzano, servirà a dare una mano alle imprese del sud in difficoltà

Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di vantaggio” per tutte le aziende del Sud. Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno potranno contare su un taglio del 30% del costo lavoro per tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La misura, secondo l’idea della maggioranza, interviene in maniera concreta a favorire le aree produttive del Paese che avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ridurre carenze infrastrutturali e rispondere più efficacemente alla crisi generata dalla pandemia.

Commenta

commenti