Valentina, scrittrice rossanese di 11 anni, presenta il suo primo libro

Valentina Pignatari scrive storie fantastiche da quando aveva tre anni. Oggi diventano un libro dove draghi, fate, alieni e gnomi prendono vita

Chi ha detto che i ragazzi non leggono e non scrivono più? L’Eco dello Jonio pubblica la piccola scrittrice Valentina Pignatari (11 anni e fantasia da vendere) con il suo primo libro “Io sono magica”. Valentina, che frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado “Carlo Levi”, oltre allo studio, agli amici e agli hobby, quotidianamente legge e scrive. Papà Mario e mamma Lea sono molto entusiasti della loro secondogenita. L’hanno sempre incitata a scrivere, consapevoli di avere un maghetto fantastico in casa. Sin dalla tenera età, infatti, Valentina ha inventato storie fantastiche in cui gnomi, fate, draghi prendevano vita. E da quando ha imparato a scrivere ha iniziato a raccogliere quaderni di storie fantastiche. La sua immane fantasia viene ogni giorno alimentata dalla lettura dei libri, la vera passione di Valentina, che divora uno dopo l’altro. La sua maestra delle scuole elementari di Via Nazionale, Mena Graziano, ricorda che bastava una matita spezzata, una frase, una parola… e lei si metteva all’opera a creare storie fantastiche. Ha sempre avuto una passione per il genere narrativo-fantastico, anche se non disdegnava scrivere filastrocche.

Occhi neri, vivaci e curiosi, sorriso dolce e affettuoso, Valentina arrivò nella scuola di via Nazionale alla quarta elementare dopo essersi trasferita da Varese con la sua famiglia. Fu accolta da tutti con entusiasmo e, da subito, conquistò il cuore di docenti e compagni. Instancabile lettrice di Tea Stilton (ma non solo), insieme a un gruppo di compagni faceva a gara per collezionare più libri letti. L’amore per la lettura e la scrittura creativa le hanno permesso di realizzare il suo primo libro di storie fantastiche, ricche di spunti di riflessione e di insegnamenti da rivolgere agli adulti. Per la pubblicazione voluta dalla casa editrice L’Eco dello Jonio, sono stati ingaggiati due illustratori del Liceo Artistico di Rossano, Carmine Longobucco e Giuseppe Pace, che hanno realizzato splendidi disegni in bianco e nero per l’edizione illustrata. Il libro sarà presentato giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 17,00 presso l’Auditorium Alessandro Amarelli alla presenza della sua maestra d’italiano delle primarie Mena Graziano, della Dirigente scolastica della scuola primaria Elena Gabriella Salvati e della professoressa Grazia Beraldo del Liceo artistico San Nilo. A condurre i lavori, la redattrice Erminia Madeo, che ha curato la pubblicazione.

