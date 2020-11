Vaccarizzo in attesa dell’esito dei tamponi. In totale sono 18 in quarantena

Il Sindaco Antonio Pomillo ha annunciato lo stop del mercato settimanale e degli ambulanti. Per uffici comunali apertura parziale

Emergenza Covid, sono sospesi il mercato settimanale di via Corrado Alvaro e l’attività di commercio ambulante di tipo itinerante su tutto il territorio comunale. È quanto contenuto nelle due ordinanze firmate oggi (venerdì 6) dal Sindaco Antonio Pomillo. In attesa, di ricevere l’esito dei tamponi effettuati sui cittadini entrati in contatto con le tre persone risultate positive – ribadisce – al momento sono in totale 18 le persone poste in quarantena.

Il Primo Cittadino informa, inoltre, che per venire incontro alle esigenze dei cittadini con l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Comune ha messo a disposizione alcune copie del modello di autocertificazione. Possono essere ritirati dalla cassetta all’ingresso del Palazzo di Città. Per prevenzione è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali tranne quelli dell’anagrafe, dello Stato civile e del protocollo. Sarano aperti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Negli altri giorni, solo per questioni urgenti, si riceverà per appuntamento.

Commenta

commenti