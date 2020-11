Vaccarizzo Albanese: un caso in più e tre guarigioni

Nuovo contagio non riconducibile ai precedenti. Appello del Sindaco Antonio Pomillo: «Prevenzione e prudenza»

Emergenza Covid, un nuovo caso, non riconducibile a quelli precedentemente tracciati e tre revoche di isolamento domiciliare a seguito della negativizzazione dei tamponi. È quanto ha comunicato l’Azienda Sanitaria Provinciale al Sindaco Antonio Pomillo nell’aggiornamento quotidiano sulla situazione dei contagi. Il Primo Cittadino tiene a precisare che il nuovo caso registrato non è riconducibile ai precedenti già presenti sul territorio comunale, ma dovuto a contatti avuti con positivi di altro comune limitrofo.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione, in primis l’uso della mascherina e la scrupolosa distanza interpersonale e di non uscire di casa se non strettamente necessario. Copie dell’autocertificazione necessaria per gli spostamenti sono disponibili nella cassetta all’ingresso del Palazzo di Città.

Si coglie l’occasione per ricordare che al fine di contrastare la diffusione del virus, in collaborazione con i volontari dello Sprar, è stato riattivato il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti e farmaci) per le persone impossibilitate a spostarsi o particolarmente a rischio. Per prenotare il servizio, che avverrà nella massima riservatezza e gratuitamente, è possibile contattare il numero 3713400878. Il Sindaco invita alla massima prudenza, collaborazione e responsabilità.

