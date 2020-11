Vaccarizzo Albanese: il numero dei positivi sale a 11

Il Primo cittadino Antonio Pomillo fa un appello alla responsabilità. Intanto, attivo il servizio di consegna a domicilio dei beni di necessità

Emergenza Covid, con l’esito comunicato oggi (mercoledì 11) dei tamponi risultati positivi per altri 8 concittadini, sale a 11 il numero di casi accertati sul territorio comunale. Uno di questi è ricoverato, tutti gli altri sono in isolamento. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando la necessità, vista l’impennata, di prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione, in primis l’uso della mascherina e la scrupolosa distanza interpersonale e di non uscire di casa se non strettamente necessario.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che al fine di contrastare la diffusione del virus, in collaborazione con i volontari dello Sprar, l’Ente ha inteso riattivare il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti e farmaci) per le persone impossibilitate a spostarsi o particolarmente a rischio. Per prenotare il servizio, che avverrà nella massima riservatezza e gratuitamente, è possibile contattare il numero 3713400878.

Commenta

commenti