Va in escandescenza e aggredisce un funzionario del Comune

Stamattina un uomo davanti la sede municipale di Rossano centro storico senza un apparente motivo ha sferrato un pugno al malcapitato funzionario

Mattinata di ordinaria follia a Corigliano-Rossano. Un uomo, in evidente stato confusionale è andato in escandescenza e ha aggredito un funzionario comunale davanti la sede municipale di Rossano centro storico, in piazza Santi Anargiri. Il dipendente del Comune che si era avvicinato per placarlo e tranquillizzarlo ne ha patito le peggiori conseguenze. Il malintenzionato, infatti, ha subito sferrato un pugno a danno del dipendente pubblico che è caduto a terra perdendo i sensi.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia locale che hanno immediatamente bloccato l’uomo che ora si trova in stato di fermo. Si tratta di una persona del posto con precedenti penali.

Sul luogo dell’accaduto anche i sanitari del 118 che sono intervenuti in soccorso del funzionario e al momento si trova sotto le loro cure in attesa di sapere se saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici.

Tanta la paura, ovviamente, tra i dipendenti del Municipio ed i cittadine che hanno assistito attoniti all’accaduto.

