CORONAVIRUS – L’utilizzo corretto delle mascherine? Ce lo spiega il dott. Mingrone | VIDEO

Coronavirus, un video esplicativo dell’utilizzo corretto e appropriato delle mascherine affidato al medico chirurgo Pietro Mingrone

L’emergenza Coronavirus ha costretto i cittadini italiani a interfacciarsi con pratiche inusuali, al quale si era poco abituati. Come l’utilzizo quotidiano delle mascherine, un oggetto solitamente riservato agli ambiti sanitari e lavorativi. Ne esistono svariate tipologie, ma quali proteggono correttamente le nostre vie aeree? Come si utilizzano? Per rispondere a queste domande il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi si è avvalso del contributo professionale del medico chirurgo – nonché consigliere comunale – dott. Pietro Mingrone, che in un video spiega come utilizzare le mascherine e quando è corretto farlo.

IL VIDEO

