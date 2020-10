USB Sanità: «Chi ci cura non può essere precario»

In Calabria non è bastata la più grande pandemia del secondo dopoguerra per insegnare qualcosa ai nostri governanti, non è nemmeno servita la dura lezione che il Covid-19 ha impartito nel nord Italia

Nonostante la nostra regione non abbia avuto nella prima fase il picco di contagi di Veneto e Lombardia, e quindi abbia avuto più tempo per organizzare un sistema sanitario storicamente carente, niente è stato fatto per affrontare al meglio una seconda ondata che ora è arrivata in tutta la sua drammaticità.

In questo momento tutti i reparti Covid19 della regione sono già pieni o prossimi ad esserlo e, prevedibilmente, tra poco la stessa sorte toccherà alle terapie intensive.

La mancanza di programmazione e una logica economicista stanno condannando la nostra regione a pagare un costo enorme in termini di vite umane. Costo che lievita in maniera inaccettabile se si aggiungono tutte quelle persone che, pur non essendo colpite dal Covid, si stanno vedendo rifiutare le cure mediche per la chiusura dei ricoveri programmati e per l’allungarsi all’infinito delle liste di attesa che avevano già tempi biblici in epoca pre-Covid.

Il tempo per migliorare i servizi c’era tutto ma durante i mesi in cui la situazione pandemica in Calabria era sotto controllo si è preferito fare finta di nulla, chiudere gli occhi e sperare che la tempesta passasse, magari con la recondita speranza di poter fare qualche regalia agli amici delle cliniche private una volta che il peggio fosse passato.

Tutto questo è avvenuto nel silenzio complice dei sindacati confederali che per mere logiche di spartizione per mesi hanno fatto finta non vedere quanto stava avvenendo in regione, salvo poi versare lacrime di coccodrillo chiedendo la rimozione del commissario ad acta quando ormai era troppo tardi.

Mentre tutto questo avveniva gli appelli dell’Unione Sindacale di Base erano puntualmente ignorati, giocando una pericolosa partita con la vita di milioni di cittadini calabresi.

Non un solo posto letto è stato aggiunto in tutta la regione, non una unità di terapia intensiva è stata addizionata a quelle già presenti a Marzo, anzi si sta tentando in maniera scriteriata e subdola di proseguire sulla strada della chiusura dei posti letto e dei reparti, come il recente caso di Tropea insegna.

Nulla è stato fatto per porre fine alla precarietà lavorativa di centinaia di lavoratori, persone che hanno messo a rischio la propria vita e quella dei propri familiari per fronteggiare l’emergenza.

Un teatrino politico fatto di rimbalzi di responsabilità e compiti tra la struttura commissariale e la protezione civile oggi ha prodotto l’assurda situazione per la quale, a meno di una settimana dalla scadenza del contratto, 70 operatori sanitari del Pugliese Ciaccio si stanno vedendo negato il rinnovo. Proprio mentre l’emergenza è più forte si rischia di perdere 70 figure formate, molte delle quali a lavoro presso reparti Covid, perché il commissario e il dirigente della protezione civile non si mettono d’accordo su chi debba far fronte alla spesa.