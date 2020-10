Università della Calabria: altri due studenti positivi al Covid-19

L’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dell’Università della Calabria

Nelle ultime ore si sono registrati altri due casi di studenti positivi iscritti a corsi dell’Università della Calabria, provenienti dal focolaio del comune di Celico. Gli studenti – come riferisce l’account Facebook dell’Ateneo – frequentano Scienze Politiche (terzo anno) ed Ingegneria edile architettura (terzo anno). Inoltre, da Arcavacata fanno sapere che le lezioni dei loro corsi passeranno da subito on line, come previsto dai protocolli di sicurezza.

L’Unical , infine, chiarisce «che le aule frequentate saranno immediatamente sanificate. Si sottolinea che i due studenti non sono mai andati a mensa. Grazie ai dati registrati dall’app Smart Campus, l’ateneo ha tracciato tutti i contatti avvenuti nei giorni precedenti all’esito del tampone, che sono stati immediatamente trasmessi all’Asp. Le persone che hanno avuto frequentazioni più strette sono state avvisate e andranno in isolamento domiciliare precauzionale».

