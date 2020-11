Università della Calabria: al via la Notte dei Ricercatori

Il Magnifico rettore dell’Unical Nicola Leone, attraverso una nota stampa, annuncia la nuova edizione di uno dei più attesi eventi in provincia

Domani 27 Novembre si terrà la Notte dei Ricercatori dell’università della Calabria. L’edizione di quest’anno sarà finanziata dall’Unione Europea e sarà fruibile in modalità digitale attraverso la piattaforma www.superscienceme.it.

A darne notizia il Rettore Nicola Leone: «Sfruttando la modalità telematica, l’università potrà far vivere in ogni casa il mondo meraviglioso e affascinante della ricerca, attraverso esperimenti, eventi ‘live’ e pre registrati, interviste e discussioni scientifiche. Una brillante scienziata con la sua macchina del tempo condurrà i partecipanti in un avvincente viaggio dalla Preistoria al Futuro, alla scoperta dell’evoluzione scientifica e umana».

Il programma comprende tre diverse sezioni, “specializzate” per i diversi interessi e fasce di età: a sezione KID, dedicata ai bambini di scuole primaria e secondaria di primo grado; la sezione JUNIOR, per i ragazzi di una fascia d’età più avanzata; la sezione FAMILY, pensata per l’intrattenimento di adulti e famiglie.

Quest’anno la Notte avrà due ospiti d’eccezione, la biologa Barbara Gallavotti e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, che tratteranno interessanti argomenti di attualità scientifica. Inoltre, è stato rafforzato il tema dell’inclusione sociale: le attività di Sperimenta in corsia, che nelle precedenti edizioni hanno coinvolto i piccoli pazienti del reparto di pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale di Cosenza, quest’anno saranno realizzate grazie al supporto dei ricercatori che hanno messo a punto dei kit scientifici sanificati che saranno recapitati ai bambini ricoverati in ospedale; in aggiunta, sono previste specifiche attività dedicate ai migranti e agli ospiti degli SPRAR calabresi.

«Anche in quest’anno “particolare” – continua Nicola Leone – riproponiamo l’evento principale di ‘Public Engagement’ della nostra Università. Facendo di necessità virtù, sfruttiamo al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia digitale, con l’obiettivo di comunicare ai giovani l’importanza della ricerca che proprio in questo periodo è risultata evidente come non mai. Ringrazio personalmente tutti, docenti e personale tecnico amministrativo, che hanno prestato la loro professionalità alla realizzazione di questo evento, che si preannuncia accattivante e avvincente, divertente e pieno di sorprese. Invito l’intera comunità accademica a partecipare collegandosi su www.superscienceme.it, coinvolgendo anche le famiglie; in questi giorni difficili può essere l’occasione per trascorrere una giornata di relax insieme, seppur virtualmente».

