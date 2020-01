Unindustria presenta le “sue” proposte ai candidati

Gli imprenditori incontreranno i quattro candidati governatori. Illustreranno un documento per rilanciare l’economia calabrese

“Calabria 2030. Visione, strategie e azioni. Le proposte del sistema produttivo calabrese”. È questo il titolo del documento di Unindustria Calabria che verrà presentato venerdì e lunedì prossimi ai candidati alla presidenza della giunta regionale calabrese, e che sintetizza la visione degli industriali della Calabria, gruardando ai prossimi 10 anni: “Una regione più sviluppata e prospera, con un alto tenore di qualità della vita, aperta al cambiamento, con più occupazione ed integrazione di tutte le sue componenti sociali in un ambiente sostenibile e sicuro”. È quanto fa sapere Unindustria Calabria in una nota. “Per consentire alla Calabria di essere competitiva, attrattiva e inclusiva – si legge – occorrono nuovi strumenti, nuove competenze e nuove aggregazioni. Bisogna mettere in campo tutte le forze private e pubbliche per avviare azioni che consentano di colmare e di raggiungere un maggiore livello di prosperità della regione che si traduca in maggiori posti di lavoro di alta qualità, con conseguenti standard di vita e di benessere crescenti”.

Il documento redatto “indica azioni ed interventi da condividere ed implementare – anticipa il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca – per favorire l’innalzamento della competitività del territorio regionale attraverso il sostegno ai processi innovativi, alla crescita della produttività, al contenimento delle disuguaglianze accumulatesi negli ultimi anni e al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese. Con queste proposte ed azioni attuative, intendiamo concorrere in maniera attiva al disegno delle strategie per lo sviluppo della Calabria. Non solo contribuendo alla definizione di obiettivi generali, ma sottoponendo all’attenzione del prossimo Governo regionale interventi specifici, motivati, che fanno tesoro delle conoscenze e delle esperienze accumulate. La nostra regione – conclude il presidente Mazzuca – ha bisogno di porre più attenzione all’impresa perché alla crescita del sistema imprenditoriale corrisponde più occupazione, più sviluppo, più equità sociale”.

Il documento “Calabria 2030” verrà illustrato ai quattro candidati alla presidenza della Giunta regionale della Calabria, nel corso di alcuni incontri (venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 11.00 con Jole Santelli ed alle ore 14.30 con Carlo Tansi; lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 10.00 con Pippo Callipo ed alle ore 12.30 con Francesco Aiello), che si svolgeranno nella sede di Unindustria Calabria a Catanzaro alla presenza degli organi direttivi e degli imprenditori associati.

