Unical: positiva al Covid-19 una maestra dell’asilo nido

Nelle scorse ore una maestra della sezione infanzia del Polo “Passi d’oro” dell’Unical si è sottoposta a test rapido antigenico risultando positiva al Coronavirus.

I locali della struttura sono stati sanificati ed è stato effettuato lo screening, con test antigenico, sul personale della scuola dell’infanzia. Per tutti l’esito è stato negativo. Sono state sospese al momento, in via precauzionale, le attività di tutte le classi dell’infanzia.

Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dopo l’esito del tampone molecolare sulla maestra risultata al momento positiva.

