Una nuova prospettiva: la realtà virtuale mostra come il Covid-19 danneggia i polmoni

Keith Mortman, medico all’ospedale universitario George Washington, ha creato un modello di realtà virtuale a 360 gradi dei polmoni di un paziente che ha contratto il Coronavirus

DI MARTINA CARUSO

Il dottore Keith Mortman ha lavorato con una compagnia, la Surgical Theater, per poter creare un rendering di realtà virtuale dei polmoni di un paziente affetto da Covid-19:

«Il paziente era sulla cinquantina e inizialmente aveva febbre e tosse. Tuttavia, è rapidamente peggiorato, tanto da essere ricoverato in terapia intensiva e ventilato dopo poco tempo» racconta il medico Mortman.

Il rendering mostra le parti sane dei polmoni (aree blu) e quelle attaccate dal virus (aree gialle) evidenziando che il virus attacca l’intero polmone e non solo singole aree.

Il video ha un forte messaggio educativo sulla popolazione mondiale: «Per quelle persone là fuori che non stanno ancora ascoltando gli avvertimenti, non stanno a casa, non prendono precauzioni, non si lavano le mani – voglio davvero che siano in grado di vedere questo e capire il danno che subiscono i polmoni e la gravità della malattia. E perché è così importante che tutti prendiamo queste precauzioni- ha detto- questo è davvero un problema della comunità e ci vorrà uno sforzo di quest’ultima per poterlo risolvere».

La realtà virtuale è visibile cliccando www.gwhospital.com/resources/podcasts/covid19-vr-technology?fbclid=IwAR0Fx5CE3JkoW83vThmWThMGz6Ed5dNalehjRsyjOgzHx8X2rSCkxU7KFqo

Commenta

commenti