Un cavallo scappa dalle scuderie e finisce in un burrone: salvato dai Vigili del fuoco

È successo oggi pomeriggio ad Altomonte in località Serragiumenta, ad intervenire la squadra dei Vvf di Castrovillari

È stato un pomeriggio caldo e carico di trepidazione a Serragiumenta nelle storiche campagne di Altomonte. La storia vede come protagonista un cavallo e la sua voglia di libertà. Tutto ha inizio nella tarda mattinata di oggi, quando il quadrupede di una delle scuderie che si trovano in zona ad un certo punto si è trovato fuori dal recinto del maneggio e si è allontanato.

La sua avventura in libertà, però, è durata pochissimo perché il cavallo poco fuori dall’area delle scuderie è precipitato in un fosso pieno d’acqua. Gli stallieri che si erano portati subito sulle tracce, si sono subito accorti del pericolo in cui era incorso l’animale che nel frattempo stava sprofondando nelle acque del fossato. Ed è così, allora, che sono scattati i soccorsi per metterlo in salvo.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che una volta imbracati con corde e funi si sono calati nell’area scoscesa per mettere in salvo il cavallo. Operazioni difficili, sia per il gran caldo, sia per l’irrequietezza e la pesantezza dell’animale ma anche per il luogo angusto in cui era precipitato: un budello nel terreno pieno di rovi, acqua e fango. È servito il supporto di un caterpillar per portare a termine l’operazione di salvataggio. Infatti, i vigili del fuco, una volta scesi nel fosso e dopo essersi immersi nel fango per ancorare il cavallo, lo hanno tirato su e messo in salvo.

Commenta

commenti