Coronavirus: isolata la casa di riposo di Bocchigliero. Nei giorni scorsi un caso a Scala Coeli

Dopo la constatazione di positività di un ospite, accertata dall’Asp di Cosenza, il sindaco ha posto in quarantena l’intera struttura

Il sindaco di Bocchigliero Alfonso Benevento ha posto in quarantena la casa di riposo per anziani “Santa Maria”. Nella serata di ieri, infatti, l’Azienda sanitaria di Cosenza ha certificato la positività del tampone che era stato fatto su un degente, un signore ultra ottantenne originario di Corigliano-Rossano, per il quale è stato subito predisposto il trasferimento presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. In questo momento la residenza sanitaria bocchiglierese è isolata e all’interno ci sono più di venti anziani oltre al personale medico infermieristico e socio-sanitario che dovranno rispettare il protocollo anti contagio.

Questo è quello che si apprende dall’ordinanza emessa dal sindaco nella tarda serata di ieri, che impone «il mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni a partire dal 20 marzo 2020 per tutti gli ospiti, attualmente presenti nella struttura, con interdizione di ogni ingresso e uscita di persone, con l’eccezione del personale sanitario e di assistenza; l’intervento di sanificazione della Struttura al fine di evitare che il coronavirus possa persistere sulle superfici inanimate, da effettuare con l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio o etanolo; di disporre al personale sanitario, per come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 14 del 2020, il rispetto di tutte le disposizioni previste dalle attuali ordinanze; che siano fornite, con massima urgenza, le generalità di tutti gli ospiti e di tutto il personale sanitario operante presso la Struttura».

Intanto è mistero su come l’anziano degente della residenza sanitaria abbia potuto contrarre il virus considerato che – da quanto se ne è saputo – i contatti e le visite all’interno del complesso “Santa Maria” sarebbero state interrotte già dallo scorso 3 marzo.

Un caso a Scala Coeli: sta bene ed è in isolamento domiciliare

Intanto, nei giorni scorsi era stato rilevato un caso di positività al Covid-19 nel comune di Scala Coeli. Il cittadino infetto – da quanto confermato dalle autorità locali – è in buone condizioni di salute ed attualmente si trova in stato di isolamento nella propria abitazione.

