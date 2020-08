Un altro incidente lungo la statale 106. Sempre nel tratto di Corigliano-Rossano

Auto contro furgone. Per fortuna non ci sono vittime. È il terzo in 48 ore lungo la direttrice che attraversa la città della Sibaritide.

L’auto coinvolta nello scontro

Un altro incidente, il terzo in appena 48 ore, lungo il tratto della Statale 106 che attraversa Corigliano-Rossano.

Poche ore fa, all’altezza di Insiti, proprio lì dove Anas sta realizzando l’ennesima rotonda, un’auto è finita contro un furgone.

Illesi per fortuna i conducenti e quanti viaggiavano a bordo delle vetture.

È stato necessario, invece, l’intervento dei mezzi di soccorso per ripulire la carreggiata dai detriti e spostare i mezzi coinvolti.

Commenta

commenti