Umberto Mazza: «Sulla sanità nessun pretesto, tutti a Roma»

Il Sindaco di Caloveto auspica una completa partecipazione per rivendicare i diritti della Regione: «Ora o mai più a difesa del diritto alla salute»

Non possono esserci tentennamenti, scuse o pretesti validi rispetto al caos nel quale la sanità calabrese da dieci giorni a questa parte è ulteriormente sprofondata, tra commissari dimissionari e rinunciatari e l’ammissione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sulle nomine che hanno portato ad un nulla di fatto. Cos’altro deve accadere, oltre la barzelletta, per convincerci che ora o mai più gli enti locali devono ritrovare senso di unità per garantire ai 2 milioni di calabresi il diritto alla salute?

È quanto si chiede il Sindaco Umberto Mazza auspicando la massima e completa partecipazione dei 404 sindaci calabresi alla manifestazione indetta per domani, giovedì 19, a Roma presso la sede del Governo.

Tanto i rappresentanti delle grandi città quanto quelli dei piccoli centri dell’entroterra hanno l’obbligo di portare avanti questa battaglia corale a garanzia del futuro degli stessi territori. Serva dare in questo momento un segnale forte e chiaro sull’impossibilità da parte delle istituzioni centrali di continuare a fare il buono e cattivo tempo su una regione che reclama gli stessi diritti rispetto al resto d’Italia.

